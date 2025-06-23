Студент ПетрГУ победил на Международной олимпиаде

Студент Института математики и информационных технологий занял 2 место в конкурсе "Чувства − Неограниченные возможности 2025" в финале Международной олимпиады "IT-Планета 2025". Об успехах сообщила пресс-служба ПетрГУ.

Конкурсанты представили проекты, направленные на разработку инновационных IT-решений для людей с ограниченными возможностями. Эксперты поддержали идеи молодых программистов, дали советы и обратную связь.

Пресс-служба ПетрГУ поздравляет студента с победой. © «Петрозаводск говорит»