На станции «Рускеальского экспресса» появился интернет

На железнодорожной станции с уникальным устройством - поворотным кругом - разворачивается ретропоезд на паровозной тяге «Рускеальский экспресс». Посмотреть на запоминающийся маневр съезжаются туристы со всей России. Теперь можно не только наблюдать за процессом, но и сразу отправлять видео своим близким.

Инженеры МегаФона построили базовую станцию, которая обеспечивает связью и скоростным интернетом станцию железной дороги, а также улучшает покрытие мобильной сети в ближайшем населенном пункте — поселке Рускеала с населением 650 человек. Жителям доступны все цифровые сервисы: можно заказать справку на портале «Госуслуги», написать друзьям, поделиться фотографией горного парка.

Мы учитываем пожелания местных жителей и работаем с администрацией, чтобы определить населенные пункты, которым мобильная связь необходима в первую очередь. Базовая станция в этой локации нужна и железной дороге, и поселку, а также многочисленным туристам, приезжающим в Карелию и Рускеалу,

— прокомментировал директор МегаФона в Республике Карелии Михаил Бармотин.

Благодаря новой базовой станции в поселке Рускеала улучшилось качество связи у жителей населенного пункта. Теперь школьники могут выполнять домашние задания и учиться в дистанционном формате,

— добавил глава администрации Сортавальского муниципального округа Республики Карелии Сергей Крупин.

К примеру, за первые две недели работы базовой станции жители поселка, туристы и школьники, готовившиеся к экзаменам и ЕГЭ, прокачали в Сети около 2600 Гбайт данных — больше, чем за месяц в среднем тратит региональный музей-заповедник.

Фото предоставлены пресс-службой ПАО «МегаФон»