Строящиеся в Петрозаводске дома для переселенцев показали изнутри

В Петрозаводске входит в финальную стадию строительство двух девятиэтажных домов для переселенцев из аварийного жилья на улице Боровой. Об этом сообщил глава карельской столицы Владимир Любарский.

Все квартиры, которых более 350, после окончания строительства приобретет мэрия. После этого ключи от жилья будут выдаваться жильцам аварийных домов.

Застройщик должен завершить все работы в сентябре, но он идет с опережением графика. В одной девятиэтажке почти завершены отделочные работы, установлены практически все электрические приборы и сантехника. Во втором доме эти работы выполнены примерно наполовину. Во дворах уже идет благоустройство.

В новых домах жильцов ждут просторные подъезды, лифты, балконы в квартирах. В каждом здании будут оборудованы квартиры для маломобильных людей.

Два дома на Боровой позволят расселить почти 13 тысяч квадратных метров аварийного жилья в городе. // Фото: vk.com/vkl1968