Строителя из Тамбовской области осудили за пьяную езду в Карелии

27-летнего жителя Тамбовской области осудили за вождение в нетрезвом виде в Беломорском районе. В Карелию молодой человек прибыл для производства строительных работ.

По сообщению прокуратуры, днем 4 ноября молодой человек выпивал вместе с коллегой в служебной машине, а затем поехал кататься по Беломорску. Нетрезвого водителя остановили сотрудники ДПС. Опьянение подтвердило и освидетельствование водителя, который к тому же раньше привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Молодой человек признал вину. Суд назначил ему 300 часов обязательных работ и лишил водительских прав на два года. (фото time56.ru)