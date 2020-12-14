14 декабря 2020, 21:14
Происшествия

Строителя из Тамбовской области осудили за пьяную езду в Карелии

Молодому человеку назначили обязательные работы и на два года лишили водительских прав

27-летнего жителя Тамбовской области осудили за вождение в нетрезвом виде в Беломорском районе. В Карелию молодой человек прибыл для производства строительных работ.

По сообщению прокуратуры, днем 4 ноября молодой человек выпивал вместе с коллегой в служебной машине, а затем поехал кататься по Беломорску. Нетрезвого водителя остановили сотрудники ДПС. Опьянение подтвердило и освидетельствование водителя, который к тому же раньше привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Молодой человек признал вину. Суд назначил ему 300 часов обязательных работ и лишил водительских прав на два года. (фото time56.ru)

Обсудить
просмотр
179384
Метки: 
прокуратура
Беломорский район
новости Карелии
нетрезвый водитель
обязательные работы