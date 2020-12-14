Мужчина погиб на рыбалке в Кондопожском районе

Трагедия произошла на озере Габозеро в Кондопожском районе. Мужчина, 1953 года рождения, отправился на рыбалку, но провалился под лед, сообщает карельская поисково-спасательная служба. Выбраться он не смог.

10 декабря тело погибшего нашли спасатели. Сотрудники Петрозаводского поисково-спасательного отряда подняли тело погибшего на берег и передали полиции.

Ранее во время рыбалки в Медвежьегорском районе пропали двое жителей Карелии. Спустя несколько дней поисков их обнаружили мертвыми. (фото izvestiaur.ru)