18 мая 2023, 14:58
Строительство дома-интерната на севере Карелии завершат в 2024 году
Социальное учреждение рассчитано на 200 человек
В Костомукше строят дом-интернат для инвалидов и престарелых граждан. Строители ведут земляные работы по разработке выемок в скальном грунте и устанавливают сваи.
Социальное учреждение рассчитано на 200 человек, в нем будет 106 комнат. Здание будет в четыре этажа, кроме жилых помещений предусмотрены зоны для мероприятий, занятий в кружках, зал для физкультуры, пляж, места для прогулок.
По сообщению карельского министерства соцзащиты, планируется, что строительство здания завершат в декабре 2024 года. // фото unsplash.com