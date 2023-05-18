Строительство дома-интерната на севере Карелии завершат в 2024 году

В Костомукше строят дом-интернат для инвалидов и престарелых граждан. Строители ведут земляные работы по разработке выемок в скальном грунте и устанавливают сваи.

Социальное учреждение рассчитано на 200 человек, в нем будет 106 комнат. Здание будет в четыре этажа, кроме жилых помещений предусмотрены зоны для мероприятий, занятий в кружках, зал для физкультуры, пляж, места для прогулок.

По сообщению карельского министерства соцзащиты, планируется, что строительство здания завершат в декабре 2024 года. // фото unsplash.com