Карельских школьников отправят на пятидневные сборы в воинские части

В Карелии в этом году учащихся образовательных организаций среднего общего образования, профессиональных образовательных организаций отправят на пятидневные учебные сборы. Исключение сделано лишь для тех, кто имеет освобождение от занятий по состоянию здоровья.

Сборы будут проходить на базе воинских частей. Соответствующее распоряжение подписали в правительстве Карелии.

В муниципальных районах, городских и муниципальных округах Карелии, где нет соединений и воинских частей, рекомендовано провести стрельбы на стрельбищах и в тирах, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, где законом предусмотрена военная служба.

«При отсутствии условий для стрельб из боевого ручного стрелкового оружия организовать стрельбы из спортивного или пневматического оружия в специально оборудованных местах»,

- говорится в тексте распоряжения.

Питание школьников на сборах организуют по нормам общевойскового пайка. // фото unsplash.com