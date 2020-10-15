Строительная компания предлагает новые коммерческие места

Помещение для бизнеса: покупка или аренда - оба варианта имеют место быть. Однако, рано или поздно, почти перед любым успешным предпринимателем встаёт необходимость приобретения собственного помещения.

Главный плюс приобретения коммерческой недвижимости, который отмечают все собственники, – независимость. Вы не зависите от настроения арендодателя, застрахованы от внезапного роста стоимости аренды или расторжения договора, самостоятельно принимаете решение о перепланировке помещения или его ремонте. Вы можете строить долгосрочные планы и быстро принимать решения: реагировать на изменения рынка. Владение недвижимостью делает ваш авторитет в глазах инвестора гораздо выше: вам проще получить кредит на развитие бизнеса в банке. Покупая собственное помещение, вы получаете надежное вложение денежных средств и сохранение капитала. В случае необходимости вы всегда сможете сдать или продать помещение.



Особый интерес у представителей малого и среднего бизнеса вызывает коммерческая недвижимость, расположенная в жилых комплексах, как один из наиболее выгодных вариантов.

Выгодным его делает наличие готовой целевой аудитории в виде жителей комплексов, которым требуется широкий спектр товаров и услуг.

Основываясь на опыте реализованных жилых проектов с коммерческой недвижимостью, строительная компания «Век» стремится предоставить максимально комфортные условия для бизнеса, главные преимущества которых:

1. Расположение в одних из самых перспективных районах города: Центр и Древлянка.

2. Каждое офисное помещения имеет отдельный вход, обеспечивая независимые условия для бизнес, позволяет вам самостоятельно устанавливать часы работы, и дает ряд преимуществ в период пандемии.

3. Все помещения новые, что означает отсутствие необходимости денежных вложений на переделку и ремонт.

4. Большой выбор планировок: от 22,5 до 157 кв.м.

5. Высокие потолки от 3 м.

6. Панорамное остекление, которое поможет в продвижении вашего дела.

7. Готовые коммуникации.

8. Возможность отделки силами застройщика.

9. Комфортные условия парковки.

10. Высокий транспортный трафик.

11. Благоустроенная территория.

12. Финансовую перспективность выбора в пользу строительной компании «Век» подтверждает успешная деятельность компаний, которые его уже сделали. Так, на территории жилого комплекса «Каскад» успешно работают более 50 организаций. Совместно с партнерами застройщик проводит маркетинговые акции и мероприятия. Например, в сентябре стартовал Квест-Каскад, подробнее о котором вы можете прочитать в группе ВКонтакте.

На данный момент в продаже коммерческие помещения в трех жилых комплексах:

- «Каскад» (микрорайон «Древлянка-9», пересечение улиц Попова и Сыктывкарской)

- «Симфония» (центр: пересечение ул. Анохина/Гоголя)

- «Жемчужина» (центр: Древлянская наб.)

Запись на просмотр коммерческих помещений и предварительное бронирование по тел. (8142) 33-00-43. Ознакомиться с планировками можно на сайте.