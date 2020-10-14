«Петрозаводск говорит» разыгрывает два билета на концерт Елены Воробей

Музыкальный театр РК приглашает жителей Карелии на долгожданный бенефис Елены Воробей, который состоится 21 октября в 19:00. Звезда отечественной эстрады представит программу, включающую юмористические номера и песни в собственном исполнении.

Портал «Петрозаводск говорит» разыгрывает два билета на концерт. Чтобы стать их счастливыми обладателями, мы предлагаем нашим читателям принять участие в конкурсе. Придумайте смешную подпись к представленной фотографии и оставьте свой комментарий под постом в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит». Автор самой остроумной подписи получит приз — два билета на концерт Елены Воробей.

Победителя определит редакция. Итоги конкурса подведем в понедельник 19 октября. Каждый участник может оставить не более трех комментариев. Ненормативная лексика не допускается. Желаем вам удачи! Участвуйте в конкурсе и выигрывайте хорошее настроение! (Использовано фото с сайта catsmob.com).