14 октября 2020, 10:35
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«Петрозаводск говорит» разыгрывает два билета на концерт Елены Воробей

Самый остроумный читатель получит возможность побывать на выступлении звезды юмористической эстрады

Музыкальный театр РК приглашает жителей Карелии на долгожданный бенефис Елены Воробей, который состоится 21 октября в 19:00. Звезда отечественной эстрады представит программу, включающую юмористические номера и песни в собственном исполнении.

Портал «Петрозаводск говорит» разыгрывает два билета на концерт. Чтобы стать их счастливыми обладателями, мы предлагаем нашим читателям принять участие в конкурсе. Придумайте смешную подпись к представленной фотографии и оставьте свой комментарий под постом в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит». Автор самой остроумной подписи получит приз — два билета на концерт Елены Воробей.

Победителя определит редакция. Итоги конкурса подведем в понедельник 19 октября. Каждый участник может оставить не более трех комментариев. Ненормативная лексика не допускается. Желаем вам удачи! Участвуйте в конкурсе и выигрывайте хорошее настроение! (Использовано фото с сайта catsmob.com).

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Метки: 
елена воробей
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