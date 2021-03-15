Строители детского сада в Ляскеля отстают от сроков на полтора месяца

На стройплощадке детского сада в поселке Ляскеля ведутся работы по разборке старого фундамента. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Виктор Россыпнов на совещании по развитию Питкярантского района Карелии. По его словам, подрядчик отстает от сроков на полтора месяца.

«Компания, которая выиграла, работает с отставанием от графика порядка 45 дней. Контроль ведем постоянный. Скоро должны начать забивать сваи – ключевой этап работ, от которого зависит, справится ли подрядчик»,

– отметил Россыпнов.



Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Мазуровский отметил, что в Ляскеля нет ничего, что нужно для нормальной жизни: ни клуба, ни библиотеки, даже школа – без туалетов. Парламентарий спросил, когда в поселке появится детский сад. Виктор Россыпнов ответил, что официальный срок завершения строительно-монтажных работ 30 сентября 2021 года. Даже с учетом отставания объект должен быть построен в 2021 году.



Министр строительства рассказал, что контракт на строительство данного объекта разыгрывался через аукцион. Торговались восемь компаний, было сильное понижение цены. Глава республики Артур Парфенчиков выразил опасения за судьбу объекта. Отметим, что детский сад в поселке Ляскеля не могут построить уже три года. (фото vl.aif.ru)