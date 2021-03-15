Объявлен состав сборной России по футболу на отборочные матчи ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определил состав команды, который будет готовиться к ближайшим отборочным матчам чемпионата мира 2022 года. Список футболистов опубликован на официальном сайте Российского футбольного союза.

В первых играх отборочного турнира мундиаля примут участие 27 футболистов.

Вратари: Антон Шунин, Сослан Джанаев, Юрий Дюпин.

Защитники: Георгий Джикия, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Александр Жиров, Федор Кудряшов, Роман Нойштедтер, Илья Самошников, Андрей Семенов, Игорь Смольников, Марио Фернандес.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Александр Головин, Рифат Жемалетдинов, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Резиуан Мирзов, Алексей Миранчук, Даниил Фомин.

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.

Первый отборочный матч сборная России должна провести 24 марта против команды Мальты. 27 марта россиянам предстоит сыграть со Словенией, а 30 марта - со Словакией. Фото odds.ru