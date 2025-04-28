28 апреля 2025, 09:19
Происшествия

Стрелок БМП Илья Новиков погиб в СВО

В Карелии во вторник простятся с погибшим военнослужащим
погибший на СВО
фото vk.com/segezhsky?w=wall-185012143_35669

В Сегежском округе простятся с погибшим в ходе специальной военной операции бойцом Ильей Новиковым. Трагическую новость сообщили местные власти.

«При исполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции погиб гвардии рядовой, стрелок БМП Новиков Илья Александрович, сегежанин».

С военнослужащим простятся 29 апреля на площади Мира в Сегеже. Местные власти выразили соболезнования родным и близким бойца.

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Метки: 
Сегежа
илья новиков
СВО