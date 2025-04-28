Стрелок БМП Илья Новиков погиб в СВО

В Сегежском округе простятся с погибшим в ходе специальной военной операции бойцом Ильей Новиковым. Трагическую новость сообщили местные власти.

«При исполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции погиб гвардии рядовой, стрелок БМП Новиков Илья Александрович, сегежанин».



С военнослужащим простятся 29 апреля на площади Мира в Сегеже. Местные власти выразили соболезнования родным и близким бойца.