28 апреля 2025, 09:19
Стрелок БМП Илья Новиков погиб в СВО
В Карелии во вторник простятся с погибшим военнослужащим
фото vk.com/segezhsky?w=wall-185012143_35669
В Сегежском округе простятся с погибшим в ходе специальной военной операции бойцом Ильей Новиковым. Трагическую новость сообщили местные власти.
«При исполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции погиб гвардии рядовой, стрелок БМП Новиков Илья Александрович, сегежанин».
С военнослужащим простятся 29 апреля на площади Мира в Сегеже. Местные власти выразили соболезнования родным и близким бойца.