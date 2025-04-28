Мужчина совершил самоубийство в центре Петрозаводска

В центре Петрозаводска молодой мужчина совершил самоубийство. Об этом сообщает Telegram-канал «Долго будет Карелия сниться».

По данным источника, тело 38-летнего человека было найдено в воскресенье, 27 апреля, в парке Ямка у стадиона «Спартак». Труп обнаружили прохожие.

Отмечается, что мужчина ушел из жизни добровольно. Криминальных повреждений на теле не нашли.

По данным источника, погибший был родом из Медвежьегорска, но жил в Петрозаводске. © «Петрозаводск говорит»