Столетний рассыпающийся дом никак не могут расселить в Петрозаводске

В Петрозаводске никак не могут расселить старый дом на улице Пробная, который в 2028 году отметит вековой юбилей.

За помощью петрозаводчане обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Он поручил провести проверку по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома.

Старый дом был признан аварийным в 2017 году. Жить в нем невозможно из-за разрушения несущих конструкций, деревянные перекрытия прогнили, а лестницы деформированы. Петрозаводчане жаловались, но срок расселения опасной гнилушки перенесли на 2032 год.

Бастрыкин поручил руководителю карельского Следкома провести проверку и представить доклад. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. © «Петрозаводск говорит»