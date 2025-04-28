28 апреля 2025, 08:23
Столетний рассыпающийся дом никак не могут расселить в Петрозаводске
Горожане пожаловались руководителю Следкома РФ на то, что их никак не могут переселить в нормальное жилье
фото «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске никак не могут расселить старый дом на улице Пробная, который в 2028 году отметит вековой юбилей.
За помощью петрозаводчане обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Он поручил провести проверку по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома.
Старый дом был признан аварийным в 2017 году. Жить в нем невозможно из-за разрушения несущих конструкций, деревянные перекрытия прогнили, а лестницы деформированы. Петрозаводчане жаловались, но срок расселения опасной гнилушки перенесли на 2032 год.
Бастрыкин поручил руководителю карельского Следкома провести проверку и представить доклад. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. © «Петрозаводск говорит»