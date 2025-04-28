Людей эвакуировали из горящей пятиэтажки в Петрозаводске

Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме на Октябрьском проспекте в Петрозаводске. Об огненном ЧП спасателям сообщили рано утром 27 апреля.

Квартира горела на четвертом этаже, едкий дым быстро распространялся в подъезде. Спасатели эвакуировали в безопасное место четырех жильцов дома.

В квартире, где возник пожар, огонь повредил комнату на площади 20 квадратных метров. Спасатели за десять минут сбили пламя, а потом потушили пожар окончательно. Причину пожара устанавливают. © «Петрозаводск говорит»