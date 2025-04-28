Бастрыкин потребовал проверить аварийный ФАП в Карелии

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по ситуации с ветхим фельдшерско-акушерским пунктом в поселке Бочилово в Карелии.

В здании медпункта нет ни воды, ни централизованного отопления, ни канализации, из окон дует, проблемы с печками и опасная электропроводка. Физический износ строения составляет 89%. Несмотря на то что по всем признакам ФАПу самому нужна помощь, в нем все еще принимают пациентов.

Шокирующие кадры из разваливающегося аварийного медпункта показал Народный фронт. Активисты требуют от регионального Минздрава назвать четкие сроки строительства в поселке Бочилово ФАПа, также требуют обеспечить качественную медицинскую помощь, например, организовав работу передвижного мобильного комплекса.

В населенном пункте планировали построить новый ФАП в 2023 году. Но работы так и не начались. Жители поселка обращались в Минздрав Карелии, на прямую линию с президентом.

Бастрыкин поручил руководителю Следкома Карелии Евгению Швецу провести проверку и доложить о результатах. Ход проверки взяли на контроль в центральном аппарате СК РФ. © «Петрозаводск говорит»