В карельском поселке медики принимают людей в сарае

Здание фельдшерско-акушерского пункта в поселке Бочилово Пудожского района изношено на 89 процентов, сообщают волонтеры Народного фронта. В ФАПе нет ни воды, ни канализации, опасная электропроводка, полы скоро провалятся. Из окон дует так, зимой из четырех печей работают только две. Сейчас одн печь дымит так, что стены почернели.

Жители поселка, а это около четырехсот человек, неоднократно обращались в минздрав республики. Им обещали новый ФАП, планируя его строительство в 2025 году. Прошло уже четыре месяца, и местные жители опасаются, что времени на строительство просто не останется. Они обратились на прямую линию с президентом РФ.

Народный фронт потребовал от регионального минздрава назвать четкие сроки строительства ФАПа и обеспечить качественную медицинскую помощь, например, организовав работу передвижного мобильного комплекса. © «Петрозаводск говорит»