25 апреля 2025, 22:00
Выбор редакции: военные летчики в Петрозаводске и холодный прогноз
Чем запомнилась уходящая пятница 25 апреля
фото «Петрозаводск говорит»
Троллейбусы и муниципальные автобусы с символикой Дня Победы будут курсировать по Петрозаводску.
149 смешанная авиационная дивизия ВКС России расположилась в Петрозаводске. Местные власти обеспечат детей военных местами в садиках и школах.
Дождь, снег и легкий морозец ожидаются в Карелии.
К берегу Онежского озера прибило массу фекалий.
Самокатчик поехал по встречной полосе на улице «Правды».
Для прогулок в местечке Чертов стул не нужны разрешения или уведомления. Минприроды будет думать над другими вариантами, как учесть антропогенную нагрузку.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких.