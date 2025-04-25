Выбор редакции: военные летчики в Петрозаводске и холодный прогноз

Троллейбусы и муниципальные автобусы с символикой Дня Победы будут курсировать по Петрозаводску.

149 смешанная авиационная дивизия ВКС России расположилась в Петрозаводске. Местные власти обеспечат детей военных местами в садиках и школах.

Дождь, снег и легкий морозец ожидаются в Карелии.

К берегу Онежского озера прибило массу фекалий.

Самокатчик поехал по встречной полосе на улице «Правды».

Для прогулок в местечке Чертов стул не нужны разрешения или уведомления. Минприроды будет думать над другими вариантами, как учесть антропогенную нагрузку.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких.