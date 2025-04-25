В Деревянном отремонтировали Братскую могилу

Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, расположенная в селе Деревянное, была создана в 50-х годах прошлого столетия. Сюда перенесли захоронения периода Великой Отечественной войны, находившиеся на территории села. Длительное время на мемориале не проводили необходимые ремонтные работы. В 2019 году за счет средств республиканского бюджета была разработана проектная документация на ремонт воинского захоронения, а затем оно было включено в федеральную целевую программу «Увековечивание памяти погибших защитников Отечества на 2019-2024 годы». Ремонт братской могилы проведен в 2023 году.

После проведения ремонта на мемориале в 2023 году петрозаводчанка Раиса Няппинен обратилась в органы прокуратуры с утверждением, что подрядчик в ходе ремонта якобы допустил существенное нарушение – разместил брусчатку на могилах погребенных бойцов, из-за чего посетители Братской могилы вынуждены ходить прямо по захоронениям. Однако по итогам проверки прокуратура Прионежского района вынесла заключение о том, что все подготовительные и произведенные работы по благоустройству Братской могилы подрядчик выполнил в соответствии с законодательством.

Перед проведением восстановительных работ территорию мемориала тщательно проверили опытные поисковики. Важно было провести архивно-исследовательскую работу по уточнению сведений и имен погибших, а также обследование территории в соответствии с методикой проведения поисковых работ, чтобы установить точное место захоронения бойцов. Такую работу безвозмездно провели участники поисковых отрядов, более 20 лет занимавшиеся поисковой деятельностью. Специалисты при помощи поискового оборудования тщательно исследовали территорию Братской могилы. Они подтвердили нахождение слева и справа от центральной тропинки наличие захороненных людей. При этом под тропинкой и плитами, расположенными в центре мемориала, захоронений и гробовых досок поисковики не обнаружили.

При обследовании территории присутствовали представители администрации Деревянского сельского поселения, а по его результатам составили акт. Брусчатку подрядчик выложил в строгом соответствии с полученной информацией о границах захоронения.

В ходе благоустройства на территории Братской могилы подрядчик установил новые надгробные плиты на участках, где захоронены бойцы, погибшие при обороне и освобождении Деревянного. Также на десяти мемориальных плитах в алфавитном порядке размещены имена 185 жителей с. Деревянное, в число которых входят воины, не вернувшиеся с фронтов Великой Отечественной войны, и участники войны, умершие после ее окончания. Увековечить их имена предложили местные жители Деревянного. Составлением, проверкой и утверждением данных списков занималась администрация Деревянского сельского поселения и совет ветеранов сельского поселения. При необходимости по инициативе селян мемориальные плиты можно дополнить новыми именами после их архивной сверки.

Сейчас Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, расположенная в селе Деревянное, полностью благоустроена, и каждый желающий может почтить память павших бойцов.