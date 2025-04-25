В карельском селе собаки растерзали экзотических птиц

В селе Ведлозеро собаки, гуляющие сами по себе, загрызли двух дорогостоящих птиц на участке частного дома.

«Вот вам беспривязное содержание больших собак. Мои павлины погибли. Каждый павлин стоит от 25000»,

— сожалеет Наталья Белых, хозяйка павлинов в Карелии.

Женщина рассказала, что птицы гуляли во дворе ее дома, а потом они пропали. Соседи случайно заметили задушенную жертву в зубах у собаки, которая гуляла без хозяина. Спустя сутки был найден и другой пернатый питомец, который также не подавал признаков жизни. Наталья рассказала, что сказочно красивых птиц она завела для души, чтоб глаз радовали. Птенцов павлина она приобрела в Анапе, обеспечила малышам особенный уход, как это положено теплолюбивым птицам.

Ситуация с безнадзорными собаками в селе Ведлозеро оставляет желать лучшего. Нерадивые хозяева, пренебрегая законами, все же отпускают псов на самовыгул. Собаки собираются в стаи и наводят ужас на ведлозерцев.

«Кошек рвут, чуть ли не каждый день, могут залезть в хлев… Беспредел какой-то»,

— жалуются люди.

Заметим, что за порядком содержания домашних животных должны следить органы местного самоуправления. Местные власти уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением требований в области обращения с животными, в том числе безнадзорными. За 2024 год администрацией Ведлозерского сельского поселения не было составлено ни одного протокола.

Неудивительно, что нерадивые владельцы собак чувствуют свою безнаказанность..

Хозяйка убитых павлинов написала заявление в полицию и надеется возместить причиненные убытки. Стоимость взрослых птиц может превышать 25 тысяч рублей за одну особь. © «Петрозаводск говорит»