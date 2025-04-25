Необходимость согласования посещений Чертова стула отменено

Глава Карелии назвал необходимость согласовывать прогулки по Чертову стулу в Петрозаводске слишком бюрократизированной мерой. Артур Парфенчиков поручил подчиненным отменить согласования или уведомления о посещении этого местечка, а для контроля предложил рассмотреть другие варианты.

«Полностью разделяю недоумение по поводу ограничений на посещение всеми любимого места для отдыха, - написал руководитель региона. - Понимаю, что для особо охраняемой природной территории важно учитывать антропогенную нагрузку и беречь природу, но предложенные меры считаю чрезмерно бюрократизированными».

Напомним, петрозаводчане на днях с удивлением узнали, что для посещения местечка Чертов стул нужно получать разрешение. Сначала в минприроды Карелии говорили, что заявку нужно отправлять в электронном виде в Дирекцию особо охраняемых природных территорий, где ее в течение дня рассмотрят.

Через день ведомство предложило «простой и удобный способ» - перед прогулкой нужно заполнить форму в Яндексе. Также обещали поставить таблички с QR-кодом, для тех, кто не заполнил уведомительную форму до посещения природной достопримечательности. К вечеру 25 апреля на ситуацию отреагировал губернатор. © «Петрозаводск говорит»