25 апреля 2025, 19:25
Общество

Троллейбусы украсят к главному майскому празднику

Брендирование затронет муниципальные автобусы и троллейбусы
брендированный троллейбус в честь 9 мая
Фото: пресс-служба администрации Петрозаводского городского округа

Общественный транспорт с символикой 9 мая появится на улицах Петрозаводска во время праздника. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петрозаводского городского округа. 

Троллейбусы и муниципальные автобусы украсят патриотической символикой, посвященной героическому подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Занимается украшением общественного транспорта предприятие "Городской транспорт". 

Появление красочных троллейбусов и муниципальных автобусов ожидается в ближайшее время. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Республика Карелия
Карелия
троллейбус
троллейбусы
общественный транспорт
день победы
9 мая
«Городской транспорт»