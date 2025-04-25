Троллейбусы украсят к главному майскому празднику

Общественный транспорт с символикой 9 мая появится на улицах Петрозаводска во время праздника. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петрозаводского городского округа.

Троллейбусы и муниципальные автобусы украсят патриотической символикой, посвященной героическому подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Занимается украшением общественного транспорта предприятие "Городской транспорт".

Появление красочных троллейбусов и муниципальных автобусов ожидается в ближайшее время. © «Петрозаводск говорит»