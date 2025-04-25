Россиян предупредили о двух звонках, которые нельзя принимать

Аферисты дважды звонят жертве: в первый раз для попытки украсть данные, а во второй представляются сотрудниками правоохранительных органов и хотят "спасти" россиянина. Специалисты просят людей быть внимательнее и не вестись на эту ловушку, предупреждают "Известия".

При первом звонке мошенники психологически давят на жертву, говорят о какой-то доставке или оказании услуг. Злоумышленники пытаются получить любые персональные данные человека, чтобы использовать эту информацию при повторном общении.

Уже во втором звонке аферисты представляются сотрудниками правоохранительных органов или банка и сообщают о взломе профиля жертвы. Если человек начинает паниковать, то он может продиктовать код из СМС и таким образом предоставить доступ к аккаунтам.

Эксперты советуют россиянам быть бдительнее. Ни в коем случае нельзя говорить код из СМС посторонним людям. © «Петрозаводск говорит»