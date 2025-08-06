Гору Воттоваара в Карелии открыли для посещений

Туристам и жителям Карелии разрешили посещать национальный парк «Воттоваара». Об этом сообщили в нацпарке. При этом в республике все еще сохраняются ограничения – разводить костры категорически нельзя.

«С 6 по 18 августа сохраняются ограничения: действует режим ограничения пребывания граждан в лесах (только в период светового дня); въезд транспортных средств в лесные массивы остается под запретом; категорически запрещено разведение открытого огня (костры, мангалы, газовые горелки и т.д.)»,

- сообщили в национальном парке.

Гостям рекомендуют брать в поход термос и сухой паек и уточнять актуальную информацию в нацпарке.

Напомним, ограничения на знаменитой горе вводили из-за угрозы новых пожаров в Муезерском районе. © «Петрозаводск говорит»