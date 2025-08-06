Почти половина жителей СЗФО предпочитает недельные поездки по России

Согласно опросу, 37% респондентов из северо-западных регионов планируют от двух до трёх путешествий в год. Только 5% опрошенных жителей готовы совершить от трех до пяти поездок по России в течение года. Это меньше, чем аналогичные показатели по Северо-Кавказскому (10%) или Центральному (7%) округам. При этом на Дальнем Востоке и в Сибири преобладает формат одного, но более длительного путешествия.

Примерно одинаково распределились предпочтения жителей СЗФО по длительности отдыха внутри страны. По 22% респондентов выбирают поездки от 5 до 7 дней и 7 до 10 дней. Немного меньше опрошенных (20%) планируют длительный отпуск — от 10 дней. 19% принявших участие в исследовании предпочитают недолгие поездки — до 5 дней, 17% — приверженцы экспресс-путешествий: от 1 до 3 дней.

По данным МТС AdTech, 77% респондентов из разных регионов страны собираются в этом году отдыхать на территории РФ. В путешествиях по России 63% респондентов нравится посещать достопримечательности и красивые места.

При этом каждый третий россиянин предпочитает ездить в путешествия с мужем или женой, каждый четвертый — с друзьями. С детьми путешествуют 20% респондентов, по 19% ездят с родственниками и еще столько же путешествуют соло.

Мнения о стоимости отдыха разделились — 44% опрошенных россиян назвали отдых в России доступным, при этом почти столько же посчитали дорогим (43%). Неоправданно дорогим отдых назвали 11%.

Об опросе: Центр аналитики и исследований МТС AdTech опросил 2600 россиян старше 18 лет. В нем приняли участие россияне, проживающие на территории РФ. Опрос был проведен в июне 2025 года.

Фото: Петрозаводск говорит