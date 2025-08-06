06 августа 2025, 14:34
Россия

Сборная России по футболу нашла достойного соперника

В сентябре россияне сыграют с Катаром на выезде
Футбольный мяч
Фото: unsplash / Peter Glaser

В сентябре сборная России по футболу проведет товарищеский матч со сборной Катара. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе.

Встреча состоится 7 сентября и пройдет на поле в Катаре. Отметим, что 4 сентября россияне сыграют с Иорданией.

Сборная России по футболу отстранена от всех официальных соревнований с февраля 2022 года. Команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи. © «Петрозаводск говорит»

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