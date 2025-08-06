Сборная России по футболу нашла достойного соперника

В сентябре сборная России по футболу проведет товарищеский матч со сборной Катара. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе.

Встреча состоится 7 сентября и пройдет на поле в Катаре. Отметим, что 4 сентября россияне сыграют с Иорданией.

Сборная России по футболу отстранена от всех официальных соревнований с февраля 2022 года. Команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи. © «Петрозаводск говорит»