06 августа 2025, 13:55
Россия

Взрыв привел к гибели четырех человек в российском регионе

Следователи выясняют обстоятельства гибели людей в Тульской области
Полицейская мигалка
Фото: unsplash / Scott Rodgerson

В Тульской области в результате взрыва погибли четыре человека. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным СК, инцидент произошел 5 августа в городе Куркино. Рядом с одним из частных домов случилась детонация снаряда. Погибли четверо мужчин.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти двум и более лицам. Ведется следствие. © «Петрозаводск говорит»

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уголовное дело