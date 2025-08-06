Взрыв привел к гибели четырех человек в российском регионе

В Тульской области в результате взрыва погибли четыре человека. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным СК, инцидент произошел 5 августа в городе Куркино. Рядом с одним из частных домов случилась детонация снаряда. Погибли четверо мужчин.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти двум и более лицам. Ведется следствие. © «Петрозаводск говорит»