06 августа 2025, 13:55
Взрыв привел к гибели четырех человек в российском регионе
Следователи выясняют обстоятельства гибели людей в Тульской области
Фото: unsplash / Scott Rodgerson
В Тульской области в результате взрыва погибли четыре человека. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данным СК, инцидент произошел 5 августа в городе Куркино. Рядом с одним из частных домов случилась детонация снаряда. Погибли четверо мужчин.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти двум и более лицам. Ведется следствие. © «Петрозаводск говорит»