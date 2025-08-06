В Петрозаводске столкнулись не три, а семь автомобилей

Массовая авария произошла на Лососинском шоссе в Петрозаводске. Очевидцы сообщали о столкновении трех машин, в Госавтоинспекции города говорят о семи автомобилях.

Авария произошла сегодня около 9:45. В результате ДТП никто из людей не пострадал, чего не скажешь про машины.

Дорожной полиции предстоит выяснить, как бились машины. Судя по опубликованным фото, нескольким авто досталось на парковке.

Обстоятельства еще устанавливают. © «Петрозаводск говорит»