В ряде районов Карелии могут отключать мобильный интернет

Жителей Карелии предупредили о проблемах с интернетом. Попасть в глобальную сеть смогут не все, ограничения объясняют вопросами безопасности. При этом в минтрансе утверждают, что дозвониться до экстренных служб жители региона могут, как и отправлять СМС-ки и звонить по телефону.

Отключать мобильный интернет либо снижать скорость передачи данных могут в Кемском, Прионежском и Пряжинском районах, Сортавальском округе и по ряду локаций в Петрозаводске.

«Временные ограничения на функционирование мобильного интернета вводятся для обеспечения безопасности как населения, так и объектов критической инфраструктуры в определенных частях региона»,

- сообщили в министерстве.

Туристам и гражданам, которые прибывают в аэропорт, железнодорожный вокзал или автовокзал, рекомендуют вызывать такси по старинке – через голосовую связь. © «Петрозаводск говорит»