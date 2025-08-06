Китайцев штрафуют за воду в кофемашинах и цветах из-за вспышки вируса

Более семи тысяч человек заболели в Китае вирусом чикунгунья. Заразу распространяют комары. Власти Поднебесной ввели меры аналогичные тем, что были при пандемии коронавируса. Людей же штрафуют за застоявшуюся воду. Об этом сегодня сообщает «Газета.ru».

У заболевшего человека подскакивает температура до 40 градусов, появляется головная боль, тошнота, боль в мышцах и суставах. Большая часть заболевших выявлена в крупнейшем производственном центре страны Фошань.

Для ликвидации вспышки вируса введены строгие профилактические меры, включая широкое дезинфицирующее распыление. Китайцам предписано избавляться от застоявшейся воды в домах. В частности, в бутылках, кофемашинах, цветочных горшках. Нарушителям грозит штраф до 10 тысяч юаней. © «Петрозаводск говорит»