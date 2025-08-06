Умерла 33-летняя актриса из популярного сериала

В США скончалась актриса Келли Мак, которая была известна широкому кругу зрителей по сериалу "Ходячие мертвецы". Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Артистке было всего 33 года. Она ушла в родном городе Цинциннати после борьбы с глиомой центральной нервной системы.

Актриса начала карьеру в начале 2000-х годов. Она получила известность благодаря ролям в сериалах "Ходячие мертвецы" и "Медики Чикаго". Последней ее работой стала роль в фильме "Юниверсал", премьера которого состоится в 2025 году. © «Петрозаводск говорит»