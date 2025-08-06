06 августа 2025, 07:23
Умерла 33-летняя актриса из популярного сериала
Актриса из "Ходячих мертвецов" Келли Мак скончалась в США
Фото: unsplash / Zahra
В США скончалась актриса Келли Мак, которая была известна широкому кругу зрителей по сериалу "Ходячие мертвецы". Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.
Артистке было всего 33 года. Она ушла в родном городе Цинциннати после борьбы с глиомой центральной нервной системы.
Актриса начала карьеру в начале 2000-х годов. Она получила известность благодаря ролям в сериалах "Ходячие мертвецы" и "Медики Чикаго". Последней ее работой стала роль в фильме "Юниверсал", премьера которого состоится в 2025 году. © «Петрозаводск говорит»