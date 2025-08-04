Мыши и крысы заполонили карельский город

Текст: Елена Малишевская, фото: Елена Малишевская, Людмила Афанасьева

В нашу редакцию обратилась жительница Сегежи Людмила Степановна Афанасьева. Она проживает по адресу ул. Владимирская, д. 11. Женщине 71 год, дети давно выросли и уехали в Санкт-Петербург. Но Людмила Степановна проживает не одна, а с мышами. Грызуны облюбовали ее квартиру на первом этаже, портят обои, пол и мебель. Впрочем, с такой проблемой сталкиваются многие сегежане.

Людмила Степановна несколько месяцев гостила в Питере у дочери. А когда вернулась в родную сегежскую квартиру, то пришла в ужас: обои изъедены, пол изгрызен, по всей квартире отходы жизнедеятельности грызунов. И это закономерный итог: несмотря на многочисленные обращения в управляющую компанию, в подвале годами стоит вода.

«Оплачиваю исправно коммунальные услуги! Обращалась с этим вопросом в 2024 году, но в подвале до сих пор стоит вода. Сырость и плесень в квартире, обои оторваны не только от сырости, но и от грызунов, которые появились на первых этажах в квартирах у людей»,

- рассказывает Людмила Степановна.

Женщине трудно говорить: ко всем болячкам, которых немало в ее возрасте, прибавился кашель, который она связывает с постоянной сыростью, грибком и плесенью в квартире. Людмила Степановна - ветеран труда, много работала и сейчас не понимает, почему вынуждена жить в таких условиях, почему приходится все время делать ремонт в квартире, и все равно все усилия оказываются напрасными.

«Я так понимаю, никто не делал обработки от грызунов. На протяжении долгого времени мне приходится постоянно подкрашивать, замазывать дыры и постоянно делать ремонт за свой счет. Понимаете, что это ненормально?»,

- спрашивает Людмила Степановна.

Мы понимаем, что это ненормально, и, кажется, это начали понимать в управляющей компании дома № 11 по улице Владимирской. На днях сотрудники УК пришли в квартиру Людмилы Степановны и поклеили обои. Правда, только в одной комнате. Женщина купила банку краски и надеется, что ей покрасят пол. Непонятно только, зачем это делать до того, как откачают воду в подвале и потравят грызунов. Но, возможно, этого не случится никогда. А жить в комнате с новыми обоями хочется сегодня.

«Всё это влияет на мое здоровье, вся на нервах, я немолодая, в возрасте. В данный момент мне приклеили обои на кухне, сделали пол, попросила покрасить, неужели я не заработала банку краски? Не говорю уже о других комнатах»,

- сетует Людмила Степановна.

Такая «нехорошая» квартира в Сегеже не одна. Грызуны атаковали первые этажи многоквартирных домов.

«Вы пройдите вечером по Сегеже! Крысы просто пешком по улицам ходят. А к контейнерным площадкам страшно подойти, там всё шевелится. Мусор вовремя не вывозят, с грызунами не борются, вот и итог»,

- рассказала жительница Сегежи Наталья.

Сегежанка Наталья работает в одном из сетевых магазинов города. Говорит, что пока сухо, еще терпимо - грызуны куда-то деваются. Как только дождь, вода проникает в подвал, или не дай бог, авария - всё, караул. Крысы и мыши начинают бегать по магазину, пугая и посетителей, и продавцов.

«Мы торгуем продуктами. И вот представьте, что по овощам, по фруктам, по орехам бегают мыши. В Сегеже все об этом знают, и, кажется, уже не удивляются»,

- рассказала Наталья.

Очевидно, что в Сегеже нужен целый комплекс мер, чтобы хотя бы начать справляться с проблемой. С марта этого года в Сегежском округе новый мэр - Рашид Бескембиров, говорят, что энергичный: ездит по району, общается с людьми, вникает в нужды. Так как Бескембиров - бывший прокурор, наверное, ему не нужны предписания от надзорных органов, чтобы начать борьбу с грызунами.

Людмила Степановна Афанасьева не знает, как называется ее управляющая компания. Судя по открытым источникам, это УК «Дом». Большая просьба к ее руководителю: наведите порядок в доме №11 по улице Владимирская и в квартире, где живет Людмила Степановна. Осушите подвал и потравите грызунов. Это ведь просто ваши обязанности. © «Петрозаводск говорит»