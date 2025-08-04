Как в Петрозаводске прошел День ВДВ

2 августа, в День ВДВ у мемориала «Черный тюльпан» прошла акция памяти погибших десантников. Собрались товарищи героев, а также депутаты, общественники, представители власти. Среди них - глава Карелии Артур Парфенчиков и депутат Госдумы России Валентина Пивненко.

ВДВ исполнилось 95 лет. 2 августа 1930 года боевая группа впервые совершила парашютное десантирование в ходе учений Московского военного округа под Воронежем.

«Живым хочу пожелать долгих лет жизни и здоровья, семейного счастья, чтобы дети, внуки, правнуки выросли достойными людьми. Тем, кто сложил голову за наше Отечество — вечная память, вечный покой. Мы никогда не забудем их подвиг. И, конечно, сейчас наши мысли с ребятами, которые сегодня на передовой. Пусть хранит их Илья-Пророк, небесный покровитель Воздушно-десантных войск. Молимся за то, чтобы они вернулись к нам с Победой»,

— сказал Артур Парфенчиков.

Участники церемонии почтили память погибших воинов-десантников минутой молчания и возложили цветы. © «Петрозаводск говорит»