«Красное и Белое» уходит из соседнего с Карелией региона

Сеть алкомаркетов «Красное и Белое» уходит из Вологодской области. Об этом сегодня объявил губернатор соседнего с Карелией региона.

Ранее Георгий Филимонов сообщал о приостановке лицензии на продажу спиртного в торговой сети из-за нарушений особых требований, установленных федеральным законом.

«С 1 августа на основании заявления владельца — ООО «Альфа-М» — действие лицензии досрочно прекращено лицензирующим органом. Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя»,

- объявил сегодня Филимонов.

Людям, которые потеряют работу, губернатор обещал помочь с поиском нового места работы. А владельцам помещений, которые сдавали в аренду площади, Филимонов предложил «взвешенно подходить к вопросам аренды» и рекомендовал отдавать предпочтение бизнесу, который развивается в сфере общественного питания.

По данным губернатор Вологодской области, в начале года в регионе работало 610 алкомаркетов, из них 346 закрылись или прекратили продажу алкоголя после введения ограничительных мер. © «Петрозаводск говорит»