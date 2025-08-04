В Карелии огнеборцы снизили площадь лесных пожаров

Лесопожарная обстановка в Карелии из-за жаркой и сухой погоды остается сложной. Благодаря оперативному перераспределению сил и средств специалистам удалось снизить количество действующих лесных пожаров до 30.

Артур Парфенчиков на Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики отметил, что после усиления группировки огнеборцы сегодня утром потушили крупный пожар в Калевальском районе. Также планируется локализация возгорания в лесу в Кемском районе.

Министр природных ресурсов и экологии республики Янина Свидская доложила руководителю региона, что 4 августа планируется локализовать шесть лесных пожаров на площади 277 га, а также полностью потушить шесть возгораний на площади 51 га.

В настоящее время на тушении пожаров задействованы 325 человек, 74 единицы техники. К ликвидации возгораний подключается все больше арендаторов, среди них – Соломенский лесозавод, «Ладога Лес», «Шуялес» и многие другие. Активное участие принимают и специалисты авиалесоохраны из Марий Эл и Тюмени,

отметила Янина Свидская.

Министр подчеркнула, что угрозы населенным пунктам нет.

На территории Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение открытого огня запрещено на всей территории республики. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 40 тыс. рублей, юридическим лицам – от 600 тыс. рублей.

Запрет на посещение лесов продолжает действовать в Костомукшском округе, Пудожском, Муезерском и Лоухском районах.

Сообщить о лесном пожаре можно по бесплатному круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны: +7 (8142) 55-55-80.

Фото:Управление пресс-службы Главы Республики Карелия