В Минприроды высказались о платном посещении Чертова стула

После шквала критики от жителей Карелии из-за усложнения доступа к урочищу Чертов стул в Минприроды республики приняли экстренные меры. Впрочем, легче от этого не стало.

Напомним, ранее стало известно, что отныне для посещения Чертова стула любому человеку нужно будет получить разрешение от дирекции особо охраняемых природных территорий. Причем получить такое разрешение можно только в рабочие дни. Людей это возмутило.

Отреагировав на негодование общественности, сегодня в Минприроды сообщили о том, что процедура не отменена, но доработана. Теперь ждать согласования в течение рабочего дня не требуется. Жителям и гостям города достаточно будет заполнить перед выходом на прогулку по Чертову стулу специальную форму. Также в урочище будут установлены аншлаги c QR-кодом для тех, кто не успел заполнить уведомительную форму до прогулки.

Необходимость таких мер объясняется тем, что дирекции нужно учитывать количество посетителей, чтобы отслеживать нагрузку на охраняемую природную территорию.

Также в Минприроды отметили, что планов по введению платного посещения Чертова стула в данный момент нет. © «Петрозаводск говорит»