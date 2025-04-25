Названы районы Карелии, где примут дополнительные меры трудоустройства

Индивидуальные планы разработаны для районов, где сохраняется высокий уровень безработицы по сравнению с рекордным снижением ее уровня в Карелии. Артур Парфенчиков отметил, что уровень безработицы в республике в 2024 году вновь снизился, достигнув нового исторического минимума – 0,6 %.

– Такого результата республика достигла, в первую очередь, благодаря мерам поддержки, которые реализует служба занятости. Во-вторых, благодаря организации профессионального обучения и дополнительного профобразования отдельных категорий граждан. 87 % из тех, кто прошел обучение, нашли работу,

– отметил руководитель региона.

Артур Парфенчиков отметил значительное повышение уровня трудоустройства граждан с инвалидностью – с 47 % в 2023 году до 74,5 % в 2024 году.

Вместе с тем при рекордных показателях снижения безработицы в ряде муниципальных образований Карелии ее уровень остается выше среднего.

– Поручил точечно проанализировать, в каких населенных пунктах есть свободные трудовые резервы и какие вакансии можно предложить людям. Итогом этой работы должна стать стабилизация на рынке труда округов и районов и дальнейшее снижение в них безработицы. В первую очередь, в Кемском, Пудожском районах и Беломорском округе, в которых уровень регистрируемой безработицы на начало года превышал 1 процент,

– сообщил Глава Карелии.

В индивидуальных программах муниципальных образований по снижению напряженности на рынке труда содержатся меры поддержки рынка и безработных соискателей. Кадровые центры предложат работодателям поддержку в виде организации общественных работ с получением субсидии на частичное возмещение заработной платы работника. В зависимости от территории она составит от 33 599 до 40 903 рублей. Жители могут получить возможность бесплатно обучиться новым профессиям или открыть предпринимательство, получив единовременную финансовую поддержку от службы занятости в размере от 100 до 400 тыс. рублей в зависимости от вида выбранной деятельности и социального статуса соискателя. Отдельное внимание будет уделено профориентации и трудоустройству подростков на лето и молодежи на практику в профильные предприятия Карелии, что в последующем мотивирует их на работу в регионе.

По словам Артур Парфенчикова, сегодня в Карелии сохраняется большой запрос на специалистов в промышленности, что является общероссийским трендом.

– Мы заинтересованы в подготовке кадров, и большое внимание уделяем системе среднего профобразования. В 2024 году в региональных профессиональных образовательных организациях республики увеличили число бюджетных мест. По запросам работодателей открыли прием на новые специальности, востребованные на региональном рынке труда. В целом сегодня в наших техникумах и колледжах студентов обучают по 32-м рабочим профессиям и 93-м специальностям,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Напомним, сегодня предприятия Карелии испытывают потребность в слесарях-ремонтниках, швеях, электросварщиках, водителях, сборщиках корпусов металлических судов, водителях погрузчика, токарях, стропальщиках и других профессиях, преимущественно по рабочим специальностям. 13 % работодателей заявили в первом квартале более 700 рабочих мест с уровнем заработной платы выше 100 тысяч рублей. По отдельным вакансиям предложения доходят до уровня 120 тыс. рублей в месяц и выше. Так, например, ООО «КЭМП» предлагает заработную плату электрогазосварщику до 200 тысяч рублей, в АО «Запкареллес» требуется машинист трелевочной машины с заработной платой от 130 до 150 тыс. рублей. ООО «Цементум Северо-Запад» в Прионежском районе предлагает механику 137 тыс. рублей, ООО «Соломенский лесозавод» ищет машиниста экскаватора на зарплату до 120 тыс. рублей.

Добавим, с начала 2025 года служба занятости региона трудоустроила более 1000 граждан.

Фото: Управление труда и занятости Республики Карелия