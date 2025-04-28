Легковой автомобиль сгорел у моста в Карелии

Днем 27 апреля в Олонце полыхал легковой автомобиль. Огненный инцидент произошел вблизи моста через реку Мегрегу.

Несмотря на работу пожарных, машина за считаные минуты сгорела полностью. Среди людей никто не пострадал.

В госкомитете Карелии по безопасности сообщили, что спасателям сигнал о пожаре поступил в 15:31, а в 15:38 возгорание было ликвидировано.