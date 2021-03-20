Стражи порядка Петрозаводска потребовали соблюдения прав

Наверное, вы не поверите, когда прочитаете эти новости 20-летней выдержки. Городские власти не могли в начале нулевых прокормить свою милицию. Длительное время сотрудникам правоохранительных органов Петрозаводска не выплачивалась заработная плата. Что подвигло их написать жалобу градоначальнику.

Деньги на содержание милиции общественной безопасности (МОБ), которая была создана в рамках эксперимента в 1998 году, должна была выделять мэрия, то есть городской бюджет. Но вот уже несколько месяцев милиционерам города не перепадало из казны ни рубля. Отчаявшиеся милиционеры (а муниципальный бюджет принял на себя обязательства прокормить чуть более двухсот человек) написали письмо мэру Андрею Демину. Челобитную, как сказали бы в старину. Чтобы обратить внимание «барина» на то, что «городская стража» так больше жить не может. Капитан Владислав Дворжицкий пояснил: «Ну и конечно, что нас подвигло? Что мы не видим никаких перспектив. Сказали бы — что в будущем мы будем получать, что дело наладится, что это временная задержка, что это только сейчас такие проблемы, а будем все хорошо. Но никакой ясности нет. Довольно туманные перспективы дальнейшего нашего финансирования».

Люди с оружием, облеченные властью. Если им не платить — неизвестно, во что это выльется, отметил журналист. Бунта не опасались, но мог произойти массовый исход профессионалов, и город остался бы один на один с криминалом.

«Конечно, милиционер не станет выходить «на большую дорогу». Или в связи с этим начинать брать взятки или совершать еще какие-то нечестные поступки. Просто милиционер, когда он не будет получать на этом месте зарплату, скорей всего он покинет это недоходное место», - отметил Владислав Дворжицкий. Надо сказать, что в милиции работали и женщины.

«Очень обидно, когда ребенок, допустим, какие-то претензии предъявляет. Мама, я хочу того-то. А я не могу нам этого позволить. И в определенной ситуации, ребенок, где-то заработав, скажем, в разноске газет, он приносит мне деньги на хлеб, для меня это, как для матери, просто как для взрослого человека, это обидно!», - сказала Ирина Малая, инспектор отдела профилактики наркомании». Могло ли такое быть, что мэр Петрозаводска Андрей Демин не знал о сложившейся ситуации? Вряд ли. Если бы у сотрудников милиции была бы тогда возможность встретиться с мэром, которого в том числе они охраняли от криминала, то вопрос они бы задали ему такой: «Я бы обратила его внимание на то, что у него тоже есть дети, что у него тоже есть жена. И ему было бы неприятно, если бы они в чем-то нуждались».

В школе №2 проходил конкурс «Мисс Кукковка» среди учениц старших классов. Кстати, конкурсы красоты среди старшеклассниц проводились не в первый раз. На Древлянке в свое время додумались даже до звания «Мисс Соблазн» для юной претендентки на корону. А тут в небольшой зал набилось столько желающих порадовать себе глаз и поболеть за своих, что крик был слышен на первом этаже. Организаторы конкурса каждые пять минут призывали публику к спокойствию. Но молодую поросль, стремящуюся к прекрасному, было не унять. Педагоги всерьез боялись за батарею, на которой гроздьями повисли юноши в надежде первыми увидеть признанных красавиц. Но и рядом с ними в зале сидели девушки весьма достойные.

На конкурс были приглашены шесть старшеклассниц из школ №2, 34, 13, расположенных на Кукковке. Они были признаны лучшими — каждая в своей школе. Вели себя красавицы естественно, повышенное внимание их не смущало. Одеты были — кто демократично, кто празднично. От номинации к номинации наряды менялись, чтобы было видно, что мисс хороши и в коротком, и в длинном. Но не только одежда помогала в конкурсе. Верные одноклассники были тут как тут.

Помимо привычных номинаций «Визитка» и «Подиум» девушкам пришлось выказывать эрудию, интеллект, фантазию и таланты на творческих конкурсах. Не зря в жюри сидели артисты театров Петрозаводска. Избранной Мисс полагались призы и подарки, которые выделили не спонсоры, а сами школы. А газетная утка о том, что Мисс Кукковка поедет учиться в Москву в модельном агентстве, осталась газетной уткой. Но аплодисментов нашим девушкам досталось не меньше, чем столичным.

Таким было 20 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото auto.tut.by)