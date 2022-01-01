Страховые пенсии в России выросли, но ниже уровня инфляции

В России на 5,9 процента выросли страховые пенсии. Индексация заложена в бюджет Пенсионного фонда России на 2022-2024 годы, сообщает “Лента”.

Величина фиксированной выплаты к страховой пенсии — ее получают неработающие пенсионеры — с начала года составляет 6400 рублей. Также с 1 апреля вырастут и социальные пенсии, их проиндексируют на 7,7 процента.

Отметим, что инфляция в России в 2021 году побила многолетний рекорд. По оценкам Центробанка, этот показатель должен превысить 8 процентов. // Фото: Pixabay