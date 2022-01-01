Петрозаводск встретил новый год салютами

В карельской столице всю ночь сверкали салюты. Масштаб происходящего понятен из снимка фотографа Николая Смирнова.

— Обычно я перезапускаю камеру каждые минуты 3-4, чтобы огней было не слишком много. А тут поставил и пошёл наружу с дрономи, и камера снимала самостоятельно с полчаса, — описал Смирнов процесс создания снимка.

Главный салют прогремел на площади Кирова. Его с помощью дрона снял петрозаводчанин с ником Димыч Вадимыч.