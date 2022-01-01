Пандемия коронавируса продолжает забирать жизни в Карелии

Четыре новых летальных случая от коронавируса зафиксированы в Карелии 1 января. Об этом на свой странице сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Еще пятеро пациентов сейчас находятся в ИТАР, за их жизни борются врачи. Еще 60 человека находятся в тяжелом состоянии (59 из них не привиты). В целом по состоянию на 1 января зарегистрирован 141 новых случаев заражения.

Всего с начала пандемии, по официальным данным, в республике заболели более 90 тысяч человек. 1200 умерли.