Первый месяц года богат праздниками и выходными, поэтому легко «потеряться» не только в днях недели, но и в своих сбережениях. Лунный денежный календарь на январь 2022 года укажет наиболее благоприятные дни для улучшения своего финансового положения. Вы всегда будете в курсе событий, когда можно совершать определенные финансовые операции, а когда нельзя.

Благоприятные дни для финансовых операций

Брать в долг: 13, 21, 25 января.

Возвращать долги: 3, 11, 21, 29 января.

Давать в долг: 22, 23, 24, 26 января.

Не давать в долг: 2, 16, 17, 18, 20 января.

Опасаться необдуманных трат: 13, 14, 15 января.

Пересчитывать деньги: 1, 30 января.

Покупать кошелек: 6 января.

Удачное время для инвестиций: 12, 15, 27 января.

Покупать подарки: 2, 18 января.

Делать крупные покупки: 8, 27 января.

Первая декада

1 января. Подводите итоги и анализируйте свои источники доходов. Сегодня вы способны увидеть ошибки, приводящие к нехватке денег, и то, как это можно исправить.

2 января. Очень неблагоприятный период для проведения всех видов финансовых операций и расчетов. Не давайте в долг, отложите все в сторону и не совершайте никаких сделок, требующих вашего постоянного внимания, но можно покупать подарки.

3 января. Можно отдать деньги, взятые в долг. Благоприятный день, чтобы оплатить все, что необходимо, и купить нужное.

4 января. Не берите деньги в долг. Отложите решение денежных вопросов, возможны потери.

5 января. Делайте только необходимые покупки.

6 января. Можно покупать кошелек, а также, если есть необходимость, закупите лекарства в домашнюю аптечку, предметы косметики и чистоты. Вы не ошибетесь с выбором.

7 января. Не стремитесь покупать ничего особо ценного и дорогостоящего, покупка не будет в радость.

8 января. Хорошо приобретать автомобиль, если давно планировали сделать это.

9 января. Нельзя заключать никакие сделки, вас могут обмануть.

10 января. Удачными будут покупки для домашнего хозяйства.

Вторая декада

11 января. Можно отдать деньги, взятые в долг.

12 января. Удачный день для инвестиций.

13 января. Можно брать деньги в долг. Проведение небольших денежных операций не вызовет затруднений.

14 января. Если планировали заменить устаревшую технику, сегодня прекрасная возможность сделать это.

15 января. Тратьте деньги на запланированные покупки, решайте накопившиеся финансовые вопросы, делайте инвестиции.

16 января. Не давайте в долг, деньги долго будут возвращаться. Не подписывайте финансовых обязательств и договоров.

17 января. Не давайте в долг и не берите сами.

18 января. Нельзя давать в долг и занимать деньги. В любом случае возврат денег будет идти с большим трудом и сопровождаться неприятными эмоциями. Хорошо приобретать подарки друзьям и близким людям.

19 января. Не тратьте деньги на дорогие вещи, не стоит рассчитывать на получение большой прибыли.

20 января. Не давайте никому деньги в долг. Не берите кредиты или ипотеку. Трудно будет отдавать, и возврат денег растянется на очень длительный срок.

Третья декада

21 января. Можно отдать деньги, взятые в долг.

22 января. Все, что планировали купить ранее, покупайте смело. Можно давать в долг небольшие суммы.

23 января. Удачными будут покупки предметов интерьера, полезных мелочей.

24 января. Можно дать в долг деньги, а также проявить безвозмездную щедрость, она к вам вернется с прибылью.

25 января. Сегодня можно взять небольшую сумму в долг.

26 января. Можно давать в долг, приобретать необходимое, например, инструменты для работы на даче.

27 января. Делайте инвестиции. Если давно планировали приобрести автомобиль, то можно сделать это, но остерегайтесь накрутки цен.

28 января. Не стоит тратить деньги на дорогостоящие покупки, а лучше всего вообще обойтись без них.

29 января. Самый лучший день, чтобы отдать долги и потребовать из возврата.

30 января. Хорошее время, чтобы пересчитать деньги. Сегодня вы способны увидеть ошибки, приводящие к нехватке денег, и то, как это можно исправить.

31 января. Не проводите никаких денежных операций и не стремитесь сегодня заработать слишком много, утомляя себя. (фото pixabay.com