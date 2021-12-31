Андрей Мазуровский поздравил жителей Карелии с Новым годом

Уважаемые жители Карелии! Земляки!

Мне кажется, что, провожая 2021 год, мы с вами можем собой гордиться. Стойкость в неприятностях и трудностях – это, что ни говори, наша национальная черта. И, конечно, встречая Новый год, мы каждый раз верим и надеемся, что он будет лучше, светлее, радостнее. Я искренне желаю вам, чтобы эти надежды сбылись – как для всех нас, так и для каждого в отдельности!

Пусть новогодние праздники и Рождественские дни будут для вас наполнены светом, радостью, весельем! Чтобы в эти дни никто не оставался один – пусть всех вас окружают ваши родные, близкие, хорошие друзья! И пусть Новый год принесет вам удачу и благополучие!

С Новым годом и Рождеством Христовым!

Искренне ваш

Андрей Мазуровский

Фото: geralt / Pixabay