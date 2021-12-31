31 декабря 2021, 14:33
Андрей Мазуровский поздравил жителей Карелии с Новым годом
Провожая 2021 год, мы с вами можем собой гордиться
Уважаемые жители Карелии! Земляки!
Мне кажется, что, провожая 2021 год, мы с вами можем собой гордиться. Стойкость в неприятностях и трудностях – это, что ни говори, наша национальная черта. И, конечно, встречая Новый год, мы каждый раз верим и надеемся, что он будет лучше, светлее, радостнее. Я искренне желаю вам, чтобы эти надежды сбылись – как для всех нас, так и для каждого в отдельности!
Пусть новогодние праздники и Рождественские дни будут для вас наполнены светом, радостью, весельем! Чтобы в эти дни никто не оставался один – пусть всех вас окружают ваши родные, близкие, хорошие друзья! И пусть Новый год принесет вам удачу и благополучие!
С Новым годом и Рождеством Христовым!
Искренне ваш
Андрей Мазуровский
Фото: geralt / Pixabay