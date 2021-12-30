ЖК «Республиканский» от компании Nova введен в эксплуатацию

В 2019 году на Лососинском шоссе началось строительство нового ЖК «Республиканский». Как и каждый объект группы компаний Nova «Республиканский» уникален.

«Когда мы планируем строительство нового объекта, мы прежде всего собираем специалистов и собираем образ будущего жителя этого дома или жилого комплекса. Кто это – молодой, энергичный человек, сам прокладывающий свой путь в жизни? Молодая пара с малышом, нуждающаяся в просторных комнатах? Супружеская чета, ищущая покоя, стабильности, ценящая комфорт превыше всего? - отметили в группе компаний. – Мы строим для людей, создаем жилье с определенной атмосферой, продумывая мелочи».

«Республиканский» стал проектом вне времени и моды: классические гармоничные планировки, включая четырехкомнатные квартиры; подземный паркинг; просторные подъезды; кладовые; колясочные.

Дизайн общих пространств был продуман до мелочей: лаконичная отделка и сочные цвета в холлах добавляют яркости, а панно, отсылающие к карельскому колориту, напоминают о самом важном.

Лососинское шоссе – локация, в которой жилье, соответствующее современным представлениям о комфорте, очень востребовано. Поэтому появление ЖК «Республиканский» стало долгожданным событием для многих горожан.

Владельцы квартир в «Республиканском» с нетерпением ждали возможности увидеть свое новое жилье, скорее начать подготовку к новоселью. Многие с трепетом следили за новостями со стройки, изучали свежие фото, и даже регулярно ездили «навещать» дом.

«Мы с самого начала раз в месяц решили приезжать – просто посмотреть, пройти вокруг стройплощадки, - рассказала одна из жительниц новостройки. – Все не верилось, что вот он растет на наших глазах, наш дом. Конечно, для нас было очень волнительно впервые перешагнуть порог нашей новой квартиры. Ведь это начало новой главы в жизни!».

К концу 2021 года «Республиканский» был введен в эксплуатацию. Это значит, что дом проверен контролирующими инстанциями, и его надежность не подлежит сомнению.

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