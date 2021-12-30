30 декабря 2021, 15:52
В Хайколя можно услышать голоса и увидеть картинки далекого прошлого
В год карельских рун в старинной карельской деревне реализуется проект «Тропой родичей
В Карелии почти не осталось деревень «старого формата». Без электричества и благ цивилизации в Хайколя успешно реализуются международные проекты, проходят музыкальные, литературные и кинофестивали.
Писатель Ортье Степанов оставил в наследство большой архив, открывающий страницы истории маленькой карельской деревни. От его романа "Родичи"оттолкнулись супруги Степановы Миихкали и Ольга, воссоздающие внешний облик Хайколя 100-летней давности.
«Перед каждым человеком, шагнувшим за порог дома, — дорога, тропинка, путь... Это связующая поколения ниточка, которую нельзя прервать»,
- сказала Ольга Степанова.