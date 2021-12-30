Дом Богданова купили за рубль и не хотят содержать, как положено

Объект культурного наследия на Неглинской набережной не удосужился привести в порядок новый собственник. Он несколько лет назад приобрел дом Богданова всего за один рубль, но с определенными обязательствами по реставрации, сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

Согласно контракту, владелец должен был отремонтировать фундамент под сенями, перекрытия, полы, потолки в сенях, крыльца, фасады, внутренние помещения, благоустроить территорию.

Однако собственник этого не сделал. В мэрию обращаются общественники, специалисты по сохранению объектов культурного наследия и просто неравнодушные горожане. Они сообщают, что здание находится в ненадлежащем состоянии.

- В такой ситуации – выход один. Договор расторгается, а объект подлежит возврату в муниципальную собственность. Письмо владельцу направлено. В случае отказа не исключаю, что не обойдется без судебных разбирательств, - заявил Любарский. // Фото: источник