Сухопутную дорогу на остров Кижи открыли в Карелии

Строительство автодороги Великая Губа — Оятевщина завершилось в Медвежьегорском районе. Трассу 30 декабря осмотрел глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Магистраль протяженностью более 31 километра состоит из двух полос. Она ведет к музею-заповеднику Кижи.

Подрядчик сдал дорогу раньше намеченного по контракту срока на полтора года. Стоимость работ составила свыше миллиарда рублей.

Также отремонтировали 39 километров автодороги Медвежьегорск — Толвуя — Великая Губа. Ремонт всей трассы должен закончиться до 2023 года.

После этого в Карелии появится 140-километровый сухопутный туристический маршрут. Он будет состоять из трех дорог: два года назад построили участок до Больничного поселка.

Маршрут, таким образом, будет пролегать от Медвежьегорска до побережья Онежского озера, отделенного от острова Кижи небольшим проливом шириной 800 метров. // Фото: источник