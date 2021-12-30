Больше двух сотен машин будут чистить дороги Карелии в праздники

Во время новогодних и рождественских праздников проезд между населенными пунктами Карелии будут обеспечивать подрядные организации, сообщили в Минтрансе республики.

В данный момент к работе по зимнему содержанию автодорог регионального значения уже готовы 237 единиц дорожной техники. Каждый день снег убирают порядка 85 машин.

Подрядные организации заготовили 41,7 тысяч кубометров песка, 2,2 тысяч тонн реагентов, 25,2 тысяч тонн песчано-соляной смеси. Этих запасов противогололедных материалов хватит до марта. // Фото: источник