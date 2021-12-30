30 декабря 2021, 10:44
Елку и тигра из снега смастерили осужденные около тюремной больницы
Заключенным в Медвежьегорске пообещали новогоднее меню и развлечения
Накануне Нового года на территории республиканской больницы №2 в Медвежьегорске появилась новогодняя ель из снега. Ее сделали осужденные, сообщили в пресс-службе УФСИН Карелии.
Под елкой сидит снежный тигр – символ наступающего года, композицию раскрасили цветными красками.
В период новогодних праздников в учреждении для осужденных запланировали разнообразные мероприятия. также у них будет особенное новогоднее меню, пообещали в УФСИН. // Фото: источник